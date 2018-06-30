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سيدات يحتفلن بذكرى 30 يونيو بالتحرير: النهاردة عيد وياريت نفرح برحيل الإخوان

السبت، 30 يونيو 2018 06:57 م
سيدات يحتفلن بذكرى 30 يونيو بالتحرير: النهاردة عيد وياريت نفرح برحيل الإخوان سيدات يحتفلن بذكرى 30 يونيو بميدان التحرير
كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت
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حرصت عدد من السيدات على الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بميدان التحرير بصحبة أطفالهن، حيث رفعن الأعلام المصرية، كما نظمن مسيرة بسيارتهن بميدان التحرير رافعين الأعلام المصرية، وحرصن على التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش المسئولة عن تأمين الميدان.
 
وقالت سمر الدسوقى، إحدى السيدات، أنها حرصت هى وأصدقائها على الاحتفال بذكرى 30 يونيو والتأكيد على دور المرأة، وأضافت قائلة: زى منزلنا فى الانتخابات نزلنا اليوم فى مسيرة للاحتفال بذكرى الثورة، عشان نقول أننا علينا دور كبير تجاه الوطن، ووزعنا أعلام على المارة لإسعاد الناس، موضحة أنهن توجهن إلى أكثر من ميدان، متابعة:  النهاردة عيد وياريت الناس تفرح ببلدها وبرحيل الإخوان.
 
بينما قالت الدكتورة وهاد سمير إحدى المحتفلات فى ميدان التحرير: "دى علامة فارقة فى مصر، واليوم ده مميز جدا فى مصر، ولولا الثورة دى ماكنتش عرفت انزل النهاردة واعبر عن رأيى، ولا كان الأمن والأمان ده موجود، وانا اتأذيت جدا من الاخوان، وربنا لا يعود أيامهم".
 
 

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