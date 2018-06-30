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سقوط "كرشة" وبحوزته فرش حشيش جنوب بنى سويف

السبت، 30 يونيو 2018 03:58 م
سقوط "كرشة" وبحوزته فرش حشيش جنوب بنى سويف حشيش - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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ضبطت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف، اليوم السبت، كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 

وردت معلومات إلى وحدة مباحث الفشن بمزاولة "محمد. ك"، عاطل وسهرته "كرشة"، نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمخدرات، وتوزيعها على عملائه بدائرة المركز.

 

وتمكنت قوة من مباحث الفشن برئاسة الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، وبرفقته النقيب مسعد ذكى معاون المباحث، ومجموعة من أفراد الشرطة من القبض على المتهم وبحوزته "فرش حشيش" ومبلغ مالى حصيلة الاتجار.

 


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