سقوط عاملين سرقا مشغولات ذهيبة من مسكن موظف بالمعاش فى الخليفة

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكنت مباحث قسم شرطة الخليفة، من كشف غموض سرقة مشغولات ذهيبة من مسكن موظف بالمعاش، حيث تبين أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من "محمود.ض.ح" 53 سنة، بالمعاش، يفيد اكتشافه سرقة مشغولات ذهبية، عبارة عن ( سلسلة ، 2 خاتم ) ، هاتف محمول من داخل مسكنه .

من خلال التحريات، وفحص المترددين على العقار، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد .ص.ع" 22 سنة عامل، والسابق اتهامه فى 2 قضية أخرهما "شغب"، و"عبد الفتاح .م.ع" 28 سنة، عامل.

بإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باسلوب " التسلق "، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.