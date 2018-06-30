سقوط عاطلين بحوزتهما 42 قطعة حشيش بقصد الاتجار بالمحلة

تمكن الرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 42 قطعة حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين "كريم م م" 26 سنة عاطل وبحوزته 18 قطعة لمخدر الحشيش، و"محمد خ ا" 23 سنة عاطل مقيمان محلة البرج أول المحلة، وبحوزته 24 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.