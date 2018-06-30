video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطلين بحوزتهما 42 قطعة حشيش بقصد الاتجار بالمحلة

السبت، 30 يونيو 2018 02:47 م
سقوط عاطلين بحوزتهما 42 قطعة حشيش بقصد الاتجار بالمحلة المتهمان والمضبوطات
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

تمكن الرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 42 قطعة حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين "كريم م م"  26 سنة عاطل وبحوزته 18  قطعة لمخدر الحشيش، و"محمد خ ا" 23 سنة عاطل مقيمان محلة البرج أول المحلة، وبحوزته 24 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

المتهمان والمضبوطات
المتهمان والمضبوطات

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل ضبط بحوزته 16 طربة حشيش بالعجوزة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

المحله




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة