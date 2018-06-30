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السبت، 30 يونيو 2018 01:37 م
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سعر اليورو اليوم السبت 30-6-2018 واستقرار العملة الأوروبية

السبت، 30 يونيو 2018 11:43 ص
سعر اليورو اليوم السبت 30-6-2018 واستقرار العملة الأوروبية عملات أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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استقر  سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 30-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.71 جنيه للشراء و20.82 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.71 جنيه للشراء

20.82  جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.49 جنيه للشراء

20.69 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.53  جنيه للشراء

20.69  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.59  جنيه للشراء

20.75  جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

20.56 جنيه للشراء

20.76 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.55  جنيه للشراء

20.71 جنيه للبيع

 


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