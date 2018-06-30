رواد مواقع التواصل يعيدون نشر جرائم الإخوان فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

كتب محمد تهامى زكى

فى مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات وتحديدا 30 يونيو 2013 انطلقت مسيرات حاشدة فى أنحاء وشوارع وميادين الجمهورية مرددين: "الشعب يريد إسقاط الإخوان"، وهو ما تحقق فى 3 يوليو بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

الشعب المصرى لم ولن ينسى ما فعله أفراد الجماعة خلال فترة حكم المعزول أو ما بعدها ورصده لحالات العنف التى شهدتها مصر خلال هذه الفترة، وقاموا رواد مواقع التواصل بإعادة تداولها عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة، كانت البداية عندما تفرد مرسى بقرار ديكتاتورى وإصدار إعلان دستورى جديد، لتخرج مظاهرات واعتصامات أمام قصر الاتحادية تطالب مرسى بالرجوع عن قراره، بعدها يتولى عناصر إخوانية فض اعتصام المتظاهرين بالاعتداء عليهم، وكان أشهر إفيهات هذه الفترة ما قاله أحد العناصر الإخوان بعد فض الاعتصام: "جبنه نستو يا معفنين".

من ضمن جرائم الإخوان ما حدث أيضا فى سيدى جابر بالإسكندرية، عندما قام أحد العناصر الإخوانية من إلقاء وقتل 4 أطفال من فوق خزان أعلى سطح عمارة وترويع المواطنين.

تجمهر العشرات من جماعة الإخوان وأنصارهم أمام قسم شرطة كرداسة وألقوا زجاجات المولوتوف على أسواره ومحاولة اقتحامه.

من الجرائم أيضا ما قاله أحد عناصر الجماعة الإرهابية بتهديد المصريين، قائلا: "هنفجر مصر"

صفوت حجازى: "اللى هيرش مرسى بالمياه هنرشه بالدم"