رجال الأعمال على مشارف شمال إفريقيا.. رحلتى عمل إلى المغرب وتونس

كتب هانى الحوتى

استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول المجاورة ليست مسئولية الحكومة وحدها، ولذا بدأ رجال الأعمال دفع جهود الدولة فى هذا الإطار، وتركز جهود جمعيتى رجال الأعمال المصريين والمصرية المغربية لرجال الأعمال على دول شمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة، إذ يزور وفد من الأولى تونس للمشاركة فى مؤتمر استثمارى ضخم منتصف شهر نوفمبر، وتنظم الثانية رحل عمل إلى المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتستهدف وزارة الاستثمار جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2018 وهو رقم لم يسبق تحقيقه من قبل وذلك بعد الانتهاء من حزمة الإصلاحات المهيئة لمناخ الاستثمار وإزالة العديد من العوائق البيروقراطية حيث تم إنشاء مركز خدمة المستثمرين إلى جانب الاستقرار الاقتصادى الذى بدأ يتحول إلى واقع حقيقى مع انتهاء المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وفى هذا الإطار اتفقت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" على تشكيل مجلس أعمال مشترك من الجانبان يهدف إلى تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار ومناقشة كافة القوانين والحوافز المشجعة للقطاع الخاص فى البلدين.

وأعلنت الجمعية عن اختيار عبد العليم نوارة عضو الجمعية ورئيس الجانب المصرى فى الغرفة المصرية التونسية رئيساً للجانب المصرى لمجلس الأعمال المشترك.

وقال المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس الأعمال المصرى التونسى واختيار عبد العليم نوارة رئيساً للجانب المصرى خلال جلسة مباحثات عقدتها الجمعية مع وفد تونسى رفيع المستوى بالقاهرة فى مايو الماضى بحضور طارق شريف رئيس كونكت "كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية" والسفير نجيب المنيف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسامى السايح مستشار السفارة التونسية والمهندس عمر الدماطى عضو الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة دومتى.

ومن جانبه قال عبد العليم نوارة رئيس المجلس المصرى التونسى، إنه سيتم توقيع مذكرة إنشاء المجلس المشترك بين الجمعية والكونفدرالية التونسية وانعقاد أول دورة للمجلس بالعاصمة التونسية فى نوفمبر القادم، وذلك على هامش مشاركة الجمعية فى فاعليات مؤتمر "Futuralia" والذى سيعقد خلال الفترة من 14 – 16 نوفمبر 2018 بتونس تحت رعاية الكونفدرالية وبحضور وفد جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد أن الزيارة المرتقبة للوفد المصرى لتونس ودعوة الكونفدرالية لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة فى المؤتمر تعد فرصة كبيرة لتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية وبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين القطاع الخاص المصرى والتونسى، خاصة وأن المؤتمر سيشهد حضور رجال أعمال من 35 دولة للالتقاء بنظرائهم من الجانب التونسى والتعرف على فرص التجارة والاستثمار.

ويضم الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى التونسى 11 عضواً وهم عبد العليم نوارة رئيس مجموعة شركات المنارة رئيساً للمجلس، والمهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة نائباً لرئيس المجلس، وكلا من عمر الدماطى الرئيس التنفيذى لشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى، محمد المصرى رئيس مجلس إدارة شركة تروبكس للسياحة، أحمد فكرى عبد الوهاب عضو غرفة الصناعات الهندسية، حسن الشافعى رئيس مجلس إدارة الشافعى فود، أحمد محمد بهجت رئيس مجلس إدارة شركة بنش مارك للطاقة، شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة شركة جولى سيرف، أحمد سالم مشهور مدير عام الشركة المصرية للاستشارات والتجارة، هشام النجار المدير التنفيذى شركة دالتكس للصادرات الزراعية، دعاء يمانى فلفلة مدير عام المجموعة المصرية للاستثمار أعضاء بالمجلس.

أما الجمعية المصرية للمغربية لرجال الأعمال، أعلن محمد عادل حسنى رئيس الجمعية، عن تنظيم زيارة إلى المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل تضم عدد من أعضاء الجمعية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، مشيراً إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الثنائى مع مختلف منظمات الأعمال المغربية وهيئات ومنظمات حكومية مغربية لخدمة رجال الأعمال بالإضافة إلى بحث الفرص التجارية والاستثمارية فى البلدين.

ويزور حاليا وفد من رئيس الجمعية محمد عادل حسنى، وعضو مجلس الإدارة أسامة جنيدى، وسميرة العشرى رئيس لجنة المرأة بالجمعية، المغرب، وشهدت تلك الزيارات تحقيق الجمعية نجاحات واسعة ستعلن عنها عقب عودتها لمصر بداية الأسبوع الجارى.