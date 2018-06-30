رئيس قطاع التليفزيونات بسامسونج لـ"يلا أونلاين": 40% حصة الشركة بالسوق

كتب حسن رمضان

كشف المهندس قاسم حسن رئيس قطاع أجهزة التليفزيون بشركة "سامسونج الكترونيكس" مصر، عن استحواذ الشركة على حصة سوقية بقطاع التليفزيونات فى السوق المحلى بلغت 40% خلال فترة مبيعات بطولة كأس العالم لكرة القدم، مرجعا ذلك إلى الحملة الترويجية والتسويقية الضخمة التى أطلقتها الشركة منذ 3 شهور على مستوى المنتجات أو الخدمات أو حتى على مستوى الأداء داخل الفروع استعداداً للبطولة، والتى تعد موسم ضخم لقطاع التليفزيونات حول العالم.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يلا أونلاين المذاع عبر محطة نغم أف أم، أن شركة سامسونج تحتل الصدارة فى السوق المحلى بقطاع التليفزيونات دائماً إلا أنه بفضل حملة تلفزيون الكورة "Football TV" – التى أطلقتها قبل بطولة كأس العالم - والأسعار والمنتجات المختلفة التى تضمنتها نجحت فى زيادة المسافة لصالحها مع المنافسين الآخرين بالسوق.

وعن أبرز العروض والمنتجات التى تضمنتها حملة سامسونج، قال حسن، إن الحملة تضمنت عروض مختلفة سواء خصومات أسعار وصلت إلى 10% وأكثر على الشاشات الأكبر أو هدايا عينية، كما أطلقت الشركة منتجات تتناسب مع كافة المستويات بدء من أول شاشات 32 بوصة وحتى 75 بوصة، مشيرا إلى أن التليفزيون مقاس 75 بوصة كان هو الحصان الأسود، لافتا إلى أنه مصنع بالكامل فى مصر، وتم إطلاقه فى السوق المحلى فى شهر مارس وحقق نجاحاً كبيراً فى فترة كأس العالم ومتوقعين أن يحقق نجاح أكبر.

وأشار حسن، إلى مميزات تليفزيونات "تليفزيون الكورة "Football TV"، إذ تضم خاصيتى Sports ModeوAuto-motion Plus وهما يمنحان المشاهد المتعة تجعله يشعر بأنه متواجد بالملعب إذ تعطيا تأثير مميز للصوت ومعالجة سرعة الصورة لتبدوا أقرب للواقع، مضيفا أن الميزتين موجودين بكافة موديلات ومقاسات الأجهزة، كما يمكن التحكم فيهما سواء باستخدامهم من عدمه.

وعن خدمات ما بعد البيع، أوضح قاسم، إنها شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الانتشار إذ تم التوسع فى إنشاء العديد من مراكز الصيانة بكافة أنحاء الجمهورية، كما تم توفير سيارات متنقلة لخدمة المستهلكين فى التجمعات مثل المناطق الساحلية خلال الفترة الصيف، أو على مستوى سرعة تلبية الطلب إذ أطلقت الشركة حملة "دائما معاك" والتى تستهدف الوصول إلى المستهليكن فى منازلهم بسرعة، وأصبح لدينا ميزة تصليح الأعطال فى المنزل دون سحبها لمركز الصيانة