video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 07:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس حى المطرية: تجهيز جزء بكورنيش ترعة الإسماعيلية ليكون "شارع مصر"

السبت، 30 يونيو 2018 06:00 ص
رئيس حى المطرية: تجهيز جزء بكورنيش ترعة الإسماعيلية ليكون "شارع مصر" حى المطرية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى المطرية شرق القاهرة، أنه عرض على محافظ القاهرة تخصيص جزء من كورنيش ترعة الإسماعيلية ليكون شارع مصر، ليضم المشاريع الصغيرة للشباب مثل عربات المأكولات، كنظيرتها الموجودة بمشروع شارع مصر بالنزهة.

 

وأضاف رئيس حى المطرية لـ"اليوم السابع"، أن الحى جهز المكان وأعاد رصفه بالأنتر لوك وهيئه للمشروع، ولكن محافظ القاهرة كان له توجيهات بإنشاء دورة مياه ومصدر للمياه وآخر للكهرباء وتكثيف الإنارة، وغيرها من الإضافات التى تخدم المشروع، حتى يتمكن الحى من تشغيله ويتوفر به شروط الحماية المدنية والأمان حرصًا على حياه المواطنين.

 

وأشار رئيس الحى، أنه يعمل الآن على توفير ما وجه به المحافظ حتى يتم تهيئة المكان لاستقبال المشروع وافتتاحه فى الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المشروع سيخدم شباب المطرية المكافحين ويعمل على مواجهة البطالة، وكذلك توفير فرص عمل وتقنين وضع لبعض الأنشطة المخالفة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نظافة القاهرة: تطبيق المنظومة الجديدة بالمطرية منتصف الشهر المقبل

محافظة القاهرة توقع بروتوكول تعاون لتطوير منطقة الفحامات بالمطرية

القاهرة

المطرية

شارع مصر

اخبار القاهره

المشاريع الصغيرة

اخبار مصر

ترعة الإسماعيلية




لا تفوتك
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة