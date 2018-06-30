رئيس حى المطرية: تجهيز جزء بكورنيش ترعة الإسماعيلية ليكون "شارع مصر"

أكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى المطرية شرق القاهرة، أنه عرض على محافظ القاهرة تخصيص جزء من كورنيش ترعة الإسماعيلية ليكون شارع مصر، ليضم المشاريع الصغيرة للشباب مثل عربات المأكولات، كنظيرتها الموجودة بمشروع شارع مصر بالنزهة.

وأضاف رئيس حى المطرية لـ"اليوم السابع"، أن الحى جهز المكان وأعاد رصفه بالأنتر لوك وهيئه للمشروع، ولكن محافظ القاهرة كان له توجيهات بإنشاء دورة مياه ومصدر للمياه وآخر للكهرباء وتكثيف الإنارة، وغيرها من الإضافات التى تخدم المشروع، حتى يتمكن الحى من تشغيله ويتوفر به شروط الحماية المدنية والأمان حرصًا على حياه المواطنين.

وأشار رئيس الحى، أنه يعمل الآن على توفير ما وجه به المحافظ حتى يتم تهيئة المكان لاستقبال المشروع وافتتاحه فى الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المشروع سيخدم شباب المطرية المكافحين ويعمل على مواجهة البطالة، وكذلك توفير فرص عمل وتقنين وضع لبعض الأنشطة المخالفة.