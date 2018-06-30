video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس حى العجوزة والنائبة منى منير يتفقدان سلم مشاة أرض اللواء

السبت، 30 يونيو 2018 06:50 م
رئيس حى العجوزة والنائبة منى منير يتفقدان سلم مشاة أرض اللواء رئيس حي العجوزة ونائبة البرلمان يتفقدان سلم مشاة أرض اللواء
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق

تفقد اللواء جمال الشبكشى -رئيس حى العجوزة- اليوم السبت، ويرافقه منى منير عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، سلم المشاة الكهربائى بأرض اللواء وقابلا مواطنى المنطقة. وتأكدا من عمل السلم بكفاءة وبطريقة آمنة.

واستمع رئيس حى العجوزة ونائبة المنطقة إلى رواية أحد مواطنى المنطقة الذى كان بجوار السيدة التى أصيب ابنها على السلم أمس، وقد أفاد المواطن أن الأم تركت ابنها يجلس ويلهو على درجات السلم المتحركة رغم التنبيه عليها بخطورة ذلك وعند وصوله إلى آخر السلم اصطدمت يده بالحاجز الحديدى مما نتج عنه حدوث الإصابة بيده وأن السلم لا يوجد به فراغات ودرجاته سليمة.

كما تفقد رئيس الحى والنائبة الأسانسير الكهربائى وسلم المشاة العادى وتحدثا مع المواطنين وطالبوهم بضرورة الحفاظ على سلامة السلم والمصعد ليستمروا فى العمل بكفاءة لخدمتهم، حيث إن أى عطل أو تلف يحدث بهما يكون نتيجة سوء الاستعمال ويتكلف مبالغ مالية طائلة ويستغرق وقت طويل لاستيراد قطع الغيار اللازمة لإصلاحه من الخارج، وطالبا منهم إعطاء الأولوية لاستخدام السلم والمصعد الكهربائى للفئات الأولى ( المرضى - كبار السن - ذوى الاحتياجات الخاصة).

ومر رئيس الحى والنائبة على أحد الأكشاك بشارع المراغى استجابة لشكوى أحد المواطنين وقد تم حل مشكلته على الفور.

ورافق رئيس الحى ونائبة مجلس النواب أثناء الجولة زينهم إدريس نائب رئيس الحى، وجيهان أنور وعلاء الإبيارى مساعدى رئيس الحى وحسام سرحان مدير الاشغالات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حى العجوزة: تطوير كافة الحدائق وأسعارها لا تتعدى 5 جنيهات للفرد

اخر الاخبار

ارض اللواء

حي العجوزة

حادث سلم أرض اللواء

الجيزة




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة