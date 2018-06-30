رئيس حى العجوزة والنائبة منى منير يتفقدان سلم مشاة أرض اللواء

تفقد اللواء جمال الشبكشى -رئيس حى العجوزة- اليوم السبت، ويرافقه منى منير عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، سلم المشاة الكهربائى بأرض اللواء وقابلا مواطنى المنطقة. وتأكدا من عمل السلم بكفاءة وبطريقة آمنة.

واستمع رئيس حى العجوزة ونائبة المنطقة إلى رواية أحد مواطنى المنطقة الذى كان بجوار السيدة التى أصيب ابنها على السلم أمس، وقد أفاد المواطن أن الأم تركت ابنها يجلس ويلهو على درجات السلم المتحركة رغم التنبيه عليها بخطورة ذلك وعند وصوله إلى آخر السلم اصطدمت يده بالحاجز الحديدى مما نتج عنه حدوث الإصابة بيده وأن السلم لا يوجد به فراغات ودرجاته سليمة.

كما تفقد رئيس الحى والنائبة الأسانسير الكهربائى وسلم المشاة العادى وتحدثا مع المواطنين وطالبوهم بضرورة الحفاظ على سلامة السلم والمصعد ليستمروا فى العمل بكفاءة لخدمتهم، حيث إن أى عطل أو تلف يحدث بهما يكون نتيجة سوء الاستعمال ويتكلف مبالغ مالية طائلة ويستغرق وقت طويل لاستيراد قطع الغيار اللازمة لإصلاحه من الخارج، وطالبا منهم إعطاء الأولوية لاستخدام السلم والمصعد الكهربائى للفئات الأولى ( المرضى - كبار السن - ذوى الاحتياجات الخاصة).

ومر رئيس الحى والنائبة على أحد الأكشاك بشارع المراغى استجابة لشكوى أحد المواطنين وقد تم حل مشكلته على الفور.

ورافق رئيس الحى ونائبة مجلس النواب أثناء الجولة زينهم إدريس نائب رئيس الحى، وجيهان أنور وعلاء الإبيارى مساعدى رئيس الحى وحسام سرحان مدير الاشغالات.