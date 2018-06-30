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رئيس امتحانات الثانوية يزور الكنترولات ويجتمع بمصححى الكيمياء لبحث نتائج العينة

السبت، 30 يونيو 2018 08:00 ص
رئيس امتحانات الثانوية يزور الكنترولات ويجتمع بمصححى الكيمياء لبحث نتائج العينة د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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يعقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، اجتماعًا مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الكيمياء للثانوية العامة ومقدرى الدرجات، لبحث نتائج المادة بعد تصحيح العينة العشوائية للمادة، وبحث إمكانية إجراء تعديل على نموذج الإجابة.

 

ويزور رئيس امتحانات الثانوية العامة إحدى الكنترولات بقطاع القاهرة، للتعرف على آلية ونتائج العينة العشوائية للمادة والنتائج وشرائح الدرجات فى العينة للوصول إلى قرار بشأن تعديل نتائج من عدمه فى نموذج الإجابة.

 

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبًا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفًا و697 طالبًا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبًا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبًا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبًا فى السجون.


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الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

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امتحان الكيمياء 2018




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