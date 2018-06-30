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السبت، 30 يونيو 2018 10:04 م
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حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 30-6-2018

السبت، 30 يونيو 2018 08:07 م
حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 30-6-2018 مصنع بتركماويات
مصطفى عبد التواب
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شهد الاقتصاد المصرى مجموعة متنوعة من الأخبار على مدار اليوم السبت 30 يونيو 2018، وجاء فى مقدمتها توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

 توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط بمنطقة قناة السويس

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون بتوقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار (200 مليار جنيه مصرى) وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع.

 
 
 
أعلنت وزارة السياحة عن وصول آخر فوج من المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وذلك بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان.
 
وأشار مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة إلى نجاح موسم العمرة لهذا العام، موضحًا أن لجان بعثة الوزارة الموجودة فى الأراضي السعودية، كانت تتابع أحوال المعتمرين خلال تواجدهم بالأراضي المقدسة، وتعمل على تذليل اية عقبات قد تواجههم، و تتابع عن كثب أداء شركات السياحة فى تنفيذ برامجهم، وقامت بالتأكد من عودة جميع المعتمرين إلى أرض الوطن بسلام.
 

وصول إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا

 
 
 
 
 
واصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفاعه حيث سجل نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى وذلك خلال شهر يونيو الجارى، وكان إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى قد سجل نحو  3.8 مليار قدم مكعبة يوميا فى مطلع عام 2016 قبل أن يرتفع حاليا إلى 6 مليارات قدم . 
 

جهاز الإحصاء: ارتفاع حركة الطيران فى مارس الماضى لـ 25.4 ألف رحلة

 

ارتفعت حركة الطيران خلال شهر مارس الماضى، سواء مقارنة بالشهر المماثل له "مارس 2017" أو بالشهر السابق "فبراير 2018"، ووفقاً لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء ضمن النشرة المعلوماتية لشهر يونيو الجارى، بلغ عدد رحلات الطيران فى مارس الماضى 25.4 ألف رحلة، مقابل 21.1 ألف رحلة فى مارس 2017، و 20.8 ألف رحلة فى فبراير 2018.

 

إنتاج مصر من البترول يسجل 2.7 مليون طن خلال أبريل الماضى

سجل  إنتاج مصر من الزيت الخام  والمتكثفات والبوتاجاز ارتفاعا قدره نحو 100 ألف طن خلال شهر أبريل 2018 ليبلغ نحو 2.762 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.7%، بالمقارنة مع 2.663 مليون طن خلال شهر أبريل 2017.

وبحسب تصريحات سابقة للمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول، أن الإنتاج المحلى من البترول والمتكثفات خلال العام المالى الحالى 2017 وحتى أبريل 2018 سجل نحو 656 ألف برميل، بزيادة تصل لنحو 30 ألف برميل يوميا، حيث سجل إنتاج الزيت الخام خلال هذه الفترة من العام المالى نحو 570 ألف برميل، وشهد إنتاج المتكثفات ارتفاعا بنحو 5000 برميل ليسجل 86 ألف برميل، بعدما استقر العام المالى السابق عند مستوى 81 ألف برميل.
 
علاء الزهيرى: 50% زيادة فى معدلات نمو "التأمين" خلال 5 سنوات من ثورة 30 يونيو

كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين عن ارتفاع نسبة الزيادة فى معدلات نمو نشاط التأمين لأكثر من 50% خلال 5 سنوات من قيام ثورة 30 يونيو، وأرجع السبب فى تلك الزيادات إلى حالة الاستقرار والأمان إلى تشهدها البلاد فى تلك المرحلة ورجوعها إلى وضعها الطبيعى، لافتا إلى دخول عدد من شركات التأمين أو الوساطة العالمية لسوق التأمين المصرى ومكاتب تمثيل إعادة التأمين باعتبارهم مستثمرين جدد يمثلون إضافة كبير للاقتصاد المصرى.

كما توقع الزهيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ترتفع معدلات نمو القطاع إلى 100% خلال الفترة القادمة، بما يسهم فى رفع نسبة مساهمة قطاع التأمين بالنسبة للاقتصاد القومى لتتجاوز 3.5% خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل نحو 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه فى عام 2017، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخطتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع.
 
 

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