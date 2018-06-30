حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 30-6-2018

مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى مجموعة متنوعة من الأخبار على مدار اليوم السبت 30 يونيو 2018، وجاء فى مقدمتها توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..



توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط بمنطقة قناة السويس

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون بتوقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار (200 مليار جنيه مصرى) وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع.

أعلنت وزارة السياحة عن وصول آخر فوج من المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وذلك بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان. وأشار مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة إلى نجاح موسم العمرة لهذا العام، موضحًا أن لجان بعثة الوزارة الموجودة فى الأراضي السعودية، كانت تتابع أحوال المعتمرين خلال تواجدهم بالأراضي المقدسة، وتعمل على تذليل اية عقبات قد تواجههم، و تتابع عن كثب أداء شركات السياحة فى تنفيذ برامجهم، وقامت بالتأكد من عودة جميع المعتمرين إلى أرض الوطن بسلام.

وصول إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا

واصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفاعه حيث سجل نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى وذلك خلال شهر يونيو الجارى، وكان إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى قد سجل نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميا فى مطلع عام 2016 قبل أن يرتفع حاليا إلى 6 مليارات قدم .

جهاز الإحصاء: ارتفاع حركة الطيران فى مارس الماضى لـ 25.4 ألف رحلة