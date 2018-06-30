حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 30-6-2018

شهد الاقتصاد المصرى مجموعة متنوعة من الأخبار على مدار اليوم السبت 30 يونيو 2018، وجاء فى مقدمتها توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط بمنطقة قناة السويس
وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون بتوقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار (200 مليار جنيه مصرى) وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع.
وصول إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا
جهاز الإحصاء: ارتفاع حركة الطيران فى مارس الماضى لـ 25.4 ألف رحلة
ارتفعت حركة الطيران خلال شهر مارس الماضى، سواء مقارنة بالشهر المماثل له "مارس 2017" أو بالشهر السابق "فبراير 2018"، ووفقاً لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء ضمن النشرة المعلوماتية لشهر يونيو الجارى، بلغ عدد رحلات الطيران فى مارس الماضى 25.4 ألف رحلة، مقابل 21.1 ألف رحلة فى مارس 2017، و 20.8 ألف رحلة فى فبراير 2018.
إنتاج مصر من البترول يسجل 2.7 مليون طن خلال أبريل الماضى
سجل إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز ارتفاعا قدره نحو 100 ألف طن خلال شهر أبريل 2018 ليبلغ نحو 2.762 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.7%، بالمقارنة مع 2.663 مليون طن خلال شهر أبريل 2017.
كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين عن ارتفاع نسبة الزيادة فى معدلات نمو نشاط التأمين لأكثر من 50% خلال 5 سنوات من قيام ثورة 30 يونيو، وأرجع السبب فى تلك الزيادات إلى حالة الاستقرار والأمان إلى تشهدها البلاد فى تلك المرحلة ورجوعها إلى وضعها الطبيعى، لافتا إلى دخول عدد من شركات التأمين أو الوساطة العالمية لسوق التأمين المصرى ومكاتب تمثيل إعادة التأمين باعتبارهم مستثمرين جدد يمثلون إضافة كبير للاقتصاد المصرى.
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