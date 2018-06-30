حصاد أهم الأخبار.. "التعليم" تفتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية

كتب إبراهيم سالم

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها"التعليم" تفتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية لمدة شهر، كما أعلنت الوزارة أن 307 طلاب حصلوا على الدرجة النهائية بعينة الكيمياء العشوائية، ولا صحة لشائعة تحصيل تذكرة يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه، وإلى أهم أخبار الحصاد:

التعليم: 307 طلاب حصلوا على الدرجة النهائية بعينة الكيمياء العشوائية

التعليم: لا صحة لشائعة تحصيل تذكرة يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه

"القوى العاملة": غدًا الأحد بدل إجازة 30 يونيو بالقطاع الخاص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة