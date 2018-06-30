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حزب الجمهوريين فى فرنسا يعقد اجتماع وسط حالة من الانقسام - صور

السبت، 30 يونيو 2018 12:11 م
حزب الجمهوريين فى فرنسا يعقد اجتماع وسط حالة من الانقسام - صور جانب من المؤتمر
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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عقد حزب الجمهوريين فى فرنسا، اليوم السبت، اجتماعا لمجلسه القومى، فى مدينة منتون، وذلك لمناقشة التطورات الجارية، وسط حالة من الجدل حول العديد من القضايا داخل الحزب اليمينى.

ويأتى الاجتماع بعد أيام من قيام رئيس الحزب لوران فوكييه بإقالة المسؤولة الثانية فى الحزب فيرجينى كالميل، وذلك بعد أن اتهمته بالتفرد فى اتخاذ القرارات وعدم توحيد صفوف الحزب الذى لا يزال تحت وقع صدمة الهزيمة المدوية بالانتخابات الرئاسية فى مايو من العام الماضى.

وكان أعضاء فى الحزب، طلبوا عدم كشف هوياتهم، وبينهم أفراد فى القيادة التى شكلها فوكييه نفسه، قد انتقدوا تفرد زعيمهم بالقرار وغيابه عن الإعلام.

كما يواجه الحزب اليمينى، اتهامات بتبنى شعارات ومواضيع اليمين المتطرف ما أثار استياء حتى داخل حزبه.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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