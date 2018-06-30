حدائق القاهرة العامة والمتميزة تستقبل زوارها اليوم مجانًا احتفالا بـ30 يونيو

تستقبل جميع حدائق القاهرة العامة والمتميزة، زوارها، اليوم السبت، مجانًا بمناسبة احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وتنفيذًا لقرار محافظ القاهرة.

ووجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، برفع حالة الاستعداد بالحدائق وإضافة البرامج الترفيهية والألعاب لإدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين، كما وجه بمراجعة الألعاب الترفيهية حرصًا على سلامة مستخدميها.

من جانبه، أكد اللواء محسن المأمون، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة استعدت جيدًا لاحتفالات المواطنين بـ30 يونيو، حيث تم تجهيز الحدائق العامة والمتميزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، وكذلك رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات الهيئة، والاهتمام بنظافة الشوارع خاصة بالتزامن مع احتفالات المصريين.