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حالة الطقس اليوم السبت 30/6/2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 30 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 30/6/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

الطقس فى الأردن 

نهاراً :
تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.
 
وتسود أجواء صيفية معتدلة في عموم المناطق، مع ظهور السُحب المنخفضة.
 
وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مُثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.
 

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
ليلاً :
تسود أجواء رطبة ومائلة للبرودة في عموم المناطق.
وتظهر كميات من السُحب المنخفضة.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

 


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