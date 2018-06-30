جيهان السادات: لازم نضحى وندفع ثمن البناء.. والله لا يعيد أيام الإخوان

كتب محمد شرقاوى

قالت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنقذ مصر من حكم الإخوان، معربة عن تفاؤلها بالمرحلة القادمة، مشيرة إلى أن مصر نجت من المخطط الذى استهدف المنطقة بأكملها وتعيش الآن فى أمن وآمان.

وأضافت السادات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، "يوم ثورة 30 يونيو، أسرتى كلها خرجت فى الميدان لتأييد الثورة"، مضيفة أنه قبل ثورة 30 يونيو، كان حكم الإخوان سيوقع البلاد فى طريق مظلم وكانت البلد فى فوضى وحرائق، معلقة: "الله لا يعيد أيام الإخوان".

وطالبت السادات المصريين بالتكاتف والتضحية من أجل مصر، قائلة: "علشان نبنى لازم نضحى وندفع ثمن البناء للوصول إلى مستقبل مشرق".