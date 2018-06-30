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"تموين الجيزة": حرمان المخالفين للأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة من تداول السلع

السبت، 30 يونيو 2018 01:00 ص
"تموين الجيزة": حرمان المخالفين للأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة من تداول السلع سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر
كتب سيد الخلفاوى
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أكد هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن المديرية تشدد الرقابة على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، وفقًا لقائمة الأسعار الاسترشادية المتفق عليها خلال الاجتماع الأخير مع المحافظ.

 

وأضاف مدير تموين الجيزة، فى تصريحات له، أنه سيتم حرمان التجار المخالفين لقائمة الأسعار الاسترشادية المعلنة من تداول السلع التى يغالون فيها، مشيرًا إلى تنظيم مؤتمر يوم الخميس من كل أسبوع فى السوق للإعلان عن أسعار القائمة الاسترشادية للخضر والفاكهة، كما تم تشكيل غرفة عمليات بإدارة سوق الجملة لمتابعة القائمة الاسترشادية للأسعار.

 

وكان محافظ الجيزة عقد اجتماعًا مع رابطة تجار سوق الجملة، تم خلاله مناقشة أسعار السلع داخل وخارج السوق ووضع قائمة استرشادية لقائدى سيارات النقل، وكذا أسعار الخضراوات والفاكهة لسوق الجملة وللبائعين بالأسواق.

 


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