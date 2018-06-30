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تعرف على آليات وزارة الكهرباء لتحصيل المديونيات من الممتنعين

السبت، 30 يونيو 2018 01:27 ص
تعرف على آليات وزارة الكهرباء لتحصيل المديونيات من الممتنعين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن آليات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنشيط ورفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية لتقليل الخسائر المالية التى تتعرض لها الوزارة بسبب مديونيات المشتركين، وفيما يلى آليات الوزارة للتحصيل من الممتنعين: 
 

1- هناك نوعان من المديونية؛ الأولى تكون نتيجة تقصير من المحصل الذى يعمل بشركة الكهرباء ويتم التأكد من هذه الإحالات من خلال حصر جميع المشتركين بالمنطقة أو العقار بالكامل، فإذا ثبت أن العقار أو منطقة بالكامل لم تسدد فواتير الاستهلاك بانتظام يتم إحالة المحصل للتحقيق وإيقافه عن العمل وتطبيق اللائحة التجارية على هؤلاء المشتركين.

 
2- النوع الثانى من المديونية هو أن المشترك نفسه لا يسدد الفواتير دونًا عن باقى المشتركين بالمنطقة أو العقار ويتم التعامل معه وفقا لآليات وضوابط تحصيل فواتير الكهرباء، وجميع المديونيات يتم تقسيطها بدون فوائد حسب رغبة العميل.
 

3- إنذار المشترك الذى لم يسدد مستحقات الوزارة حتى  إن كانت شهرًا واحدًا، وقطع التيار فى نفس اليوم إذا لم يستجب المشترك ويقوم بتسوية المديونية مع شركة الكهرباء.

 
4- إلغاء التعاقد مع المشترك الذى لم يستجب ويسدد المديونية رغم الإنذار وقطع التيار عنه خلال شهر من تاريخ الإنذار.
 

5- تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين سواء تجارى أو منزلى أو صناعى أو حكومى حتى 30 يونيو 2018 وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء القديمة وليس بالأسعار الجديدة.

 
6- تحرير محاضر سرقات تيار لمن يوصل التيار رغم قطعه من قبل شركة الكهرباء ومحاسبته بسعر الشريحة السابعة بدون دعم بواقع 145 قرشًا للكيلو وات ساعة.
 

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