ترامب ينفى نيته الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

واشنطن (أ ف ب)

نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، نيته سحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية.

ولدى سؤاله عن تقارير صحفية حول نيته الانسحاب من المنظمة، قال ترامب على متن الطائرة الرئاسية اير فورس وان "انا لا اعتزم الانسحاب" منها.