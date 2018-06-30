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السبت، 30 يونيو 2018 01:34 ص
خالد صلاح
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ترامب ينفى نيته الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

السبت، 30 يونيو 2018 01:00 ص
ترامب ينفى نيته الانسحاب من منظمة التجارة العالمية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، نيته سحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية.

ولدى سؤاله عن تقارير صحفية حول نيته الانسحاب من المنظمة، قال ترامب على متن الطائرة الرئاسية اير فورس وان "انا لا اعتزم الانسحاب" منها.

 


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