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ترامب يعلن اسم مرشحه لعضوية المحكمة العليا فى 9 يوليو

السبت، 30 يونيو 2018 06:02 ص
ترامب يعلن اسم مرشحه لعضوية المحكمة العليا فى 9 يوليو دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة، أنه سيكشف فى التاسع من يوليو اسم القاضى الذى سيعينه فى المحكمة العليا، قائلا إنه قد يرشّح امرأة.

وأعلن القاضى فى المحكمة الأمريكية العليا أنتونى كينيدى الأربعاء انه سيتقاعد فى نهاية يوليو المقبل ما يفسح المجال أمام ترامب لترجيح كفة القضاة المحافظين فى هذه المؤسسة التى تؤثر قراراتها على مجريات الأحداث وحياة الناس.

وغالبا ما عُد دور كينيدى (81 عاما) محورياً فى المحكمة المكلفة صيانة الدستور الأمريكى فهو محافظ حول مسائل مثل الاسلحة النارية أو تمويل الحملات الانتخابية لكنه يمكن ان يتخذ مواقف تقدمية حول قضايا مثل الاجهاض.

وقال ترامب الجمعة لصحافيين على متن طائرة اير فورس وان "لقد قلّصتُ إلى خمسة" عدد المرشحين المحتملين للحلول مكان كينيدي، مشيرا الى انه سيلتقى واحدا او اثنين من المرشحين فى عطلة نهاية هذا الاسبوع ومؤكدا انه لن يسأل أيّاً منهما رأيه فى مسألة الاجهاض.

واشار الرئيس الأمريكى الى ان مرشحيه هم "مجموهة من القضاء الموهوبين جدا واللامعين"، لافتا الى ان "غالبيتهم من المحافظين". وقال "انا معجب بهم جميعا".

 


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