تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 21 مليار جنيه خلال شهر يونيو

كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 21 مليار جنيه خلال شهر يونيو المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2997 مليون ورقة منفذة على370119 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 30 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4513 مليون ورقة منفذة على 545 ألف عملية خلال الشهر الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 18.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 24.3 مليون ورقة منفذة على 2660 عملية خلال شهر يونيو المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 87.6% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 12.4%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 12689 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2360 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 224 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2510 مليون جنيه بحجم تداول 457 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 103 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15198 مليون جنيه بحجم تداول 2817 ورقة مالية منفذة من خلال 328 ألف عملية.