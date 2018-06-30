تحطم صاروخ يابانى بعد ثوان من إطلاقه

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم السبت، تحطم صاروخ تم إطلاقه صباح اليوم السبت، من موقع اختبار فى بلدة تايكى فى جزيرة هوكايدو الرئيسية فى أقصى شمال اليابان، بعد ثوان من إطلاقه فى الفضاء الخارجى.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن السلطات لم تبلغ عن وقوع إصابات بسبب انفجار الصاروخ مومو-2 الذى كان يبلغ طوله حوالى 10 أمتار وقطره 50 سنتيمترا ووزنه طن واحد.

وأعرب المشاركون فى مشروع إطلاق الصاروخ عن صدمتهم واستيائهم الشديد حيث يشير التحطم إلى أن الطريق بات صعبا.

وقال تاكاهيرو ايناجاوا رئيس شركة انستيلار تكنولوجيز فى مؤتمر صحفى "لم أستطع أن أفهم على الفور ما حدث، إنه فشل غير مسبوق"، مبديا استعداده للقيام بمحاولة أخرى، قائلا: "علينا إيجاد حلول لتطوير الصاروخ قبل الإطلاق الثالث، وذلك بعد فشل المحاولة الأولى والثانية".