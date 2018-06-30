تحريات المباحث: أمين الشرطة المنتحر مر بضائقة مالية دفعته للتخلص من حياته

كتب أحمد حسنى

توصلت التحريات الأولية لمباحث قسم مدينة بدر، فى واقعة العثور على جثة أمين شرطة بمدينة بدر مصابًا بطلق نارى داخل سيارته، وتوفى متأثرًا بإصابته، أن المتوفى كان يمر بضائقة مالية دفعته للانتحار خوفا من تراكمات الديون على أسرته.

وكان تشخيص الحادثة والتحريات الأولية تفيد بانتحار أمين الشرطة أو خروج رصاصة من السلاح بطريق الخطأ، وأشارت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، إلى أن المتوفى سبق استبعاده من عمله السابق بمديرية أمن بورسعيد ونقله للعمل بمدينة بدر، بعد مخالفات ليست جنائية.

تعود الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر بلاغًا، يفيد بسماع دوى رصاص داخل سيارة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة "م.ب" 35 سنة، مصابًا بطلق نارى وتوفى متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى متزوج ووالد لطفلين وجارٍ تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.