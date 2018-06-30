تباطؤ الإنتاج الصناعى الصينى فى يونيو مع تصاعد التوتر التجارى

(رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن نمو الإنتاج الصناعى فى الصين تباطأ فى يونيو بعد أداء أفضل من المتوقع فى مايو، إذ تسبب تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة فى زيادة القلق من حدوث تباطؤ فى ثانى أكبر اقتصاد بالعالم.

وأظهرت أرقام أعلنت اليوم السبت انخفاض المؤشر الرسمى لمديرى المشتريات إلى 51.5 فى يونيو وهو ما يقل عن توقعات المحللين التى كانت 51.6 وانخفاضا من 51.9 فى مايو . لكنه يظل أعلى من مستوى 50 نقطة الذى يفصل بين النمو والانكماش، وذلك للشهر الثالث والعشرين على التوالي.

وانكمش مؤشر طلبيات التصدير الجديدة بشكل ملحوظ فى شهر يونيو حزيران لأول مرة منذ فبراير حيث تراجع إلى 49.8 من 51.2 فى مايو .

وتراجع مؤشر فرعى للإنتاج إلى 53.6 فى يونيو حزيران من 54.1 فى مايو أيار بينما انكمش مؤشر فرعى للطلبيات الجديدة إلى 53.2 من 53.8.

وهبط مؤشر مديرى المشتريات للشركات الكبيرة الحجم إلى 52.9 فى يونيو من 53.1 فى مايو أيار بينما نزل مؤشر الشركات متوسطة الحجم إلى 49.9 من 51.0. وارتفع مؤشر مديرى المشتريات للشركات الصغيرة إلى 49.8 من 49.6.

وكشف مسح أن نمو قطاع الخدمات فى الصين تسارع بشكل طفيف فى يونيو حيث ارتفع المؤشر الرسمى لمدير المشتريات فى قطاع الصناعات غير التحويلية إلى 55.0 من 54.9 فى الشهر السابق.

وسجل مؤشر فرعى لنشاط التشييد، الذى كان أحد المحركات الرئيسية للنمو فى العام الماضي، 60.7 فى يونيو حزيران ارتفاعا من 60.1 فى مايو .

وانخفض مؤشر مديرى المشتريات المجمع الذى يغطى النشاط فى قطاعى الصناعات التحويلية والخدمات إلى 54.4 فى يونيو حزيران من 54.6 فى مايو .