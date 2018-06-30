video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباطؤ الإنتاج الصناعى الصينى فى يونيو مع تصاعد التوتر التجارى

السبت، 30 يونيو 2018 04:26 م
تباطؤ الإنتاج الصناعى الصينى فى يونيو مع تصاعد التوتر التجارى الصين
(رويترز)
إضافة تعليق

أظهرت بيانات رسمية أن نمو الإنتاج الصناعى فى الصين تباطأ فى يونيو بعد أداء أفضل من المتوقع فى مايو،  إذ تسبب تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة فى زيادة القلق من حدوث تباطؤ فى ثانى أكبر اقتصاد بالعالم.

 

وأظهرت أرقام أعلنت اليوم السبت انخفاض المؤشر الرسمى لمديرى المشتريات إلى 51.5 فى يونيو وهو ما يقل عن توقعات المحللين التى كانت 51.6 وانخفاضا من 51.9 فى مايو . لكنه يظل أعلى من مستوى 50 نقطة الذى يفصل بين النمو والانكماش،  وذلك للشهر الثالث والعشرين على التوالي.

 

وانكمش مؤشر طلبيات التصدير الجديدة بشكل ملحوظ فى شهر يونيو حزيران لأول مرة منذ فبراير حيث تراجع إلى 49.8 من 51.2 فى مايو .

 

وتراجع مؤشر فرعى للإنتاج إلى 53.6 فى يونيو حزيران من 54.1 فى مايو أيار بينما انكمش مؤشر فرعى للطلبيات الجديدة إلى 53.2 من 53.8.

 

وهبط مؤشر مديرى المشتريات للشركات الكبيرة الحجم إلى 52.9 فى يونيو من 53.1 فى مايو أيار بينما نزل مؤشر الشركات متوسطة الحجم إلى 49.9 من 51.0. وارتفع مؤشر مديرى المشتريات للشركات الصغيرة إلى 49.8 من 49.6.

 

وكشف مسح أن نمو قطاع الخدمات فى الصين تسارع بشكل طفيف فى يونيو حيث ارتفع المؤشر الرسمى لمدير المشتريات فى قطاع الصناعات غير التحويلية إلى 55.0 من 54.9 فى الشهر السابق.

 

وسجل مؤشر فرعى لنشاط التشييد،  الذى كان أحد المحركات الرئيسية للنمو فى العام الماضي،  60.7 فى يونيو حزيران ارتفاعا من 60.1 فى مايو .

 

وانخفض مؤشر مديرى المشتريات المجمع الذى يغطى النشاط فى قطاعى الصناعات التحويلية والخدمات إلى 54.4 فى يونيو حزيران من 54.6 فى مايو .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل الصين قبل نهاية فترة خدمته

نمو الإنتاج الصناعى

الولايات المتحدة

الصين




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة