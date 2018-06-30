تاجر يغتصب ابنة شقيقه "الطفلة" ويقتلها بالترامادول فى حدائق القبة

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة حدائق القبة، التحقيق مع تاجر قتل ابنة شقيقه بعد اغتصابها داخل شقته.

البداية بورود بلاغا من المتهم ادعى فيه بتعرض ابنة شقيقه، الطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للاغتصاب والقتل على يد شخص مجهول.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحقيقات كذب ادعاء المبلغ، وأنه وراء الواقعة، وبمواجهته اعترف بأنه اغتصب المجنى عليها، ثم وضع مخدر الترامادول فى كوب مياه وأجبرها على تناوله مما أودى بحياتها.

وأضافت التحقيقات عقب الحادث نقلها إلى المستشفى مدعيا أن مجهول اغتصبها ثم قتلها.