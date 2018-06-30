تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف العمرانية" لـ 4 أغسطس

كتب أحمد حسنى

أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وسكرتارية احمد صبحي عباس، إعادة محاكمه المتهم "عمر إ م"، وذلك فى الحكم الصادر ضد غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتجمهر، واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة بمنطقة العمرانية فى الجيزة، ضمن قضية "أحداث عنف العمرانية"، لجلسة 4 أغسطس المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه لدواع أمنية.