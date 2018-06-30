تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف العمرانية" لـ 4 أغسطس

أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وسكرتارية احمد صبحي عباس، إعادة محاكمه المتهم "عمر إ م"، وذلك فى الحكم الصادر ضد غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتجمهر، واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة بمنطقة العمرانية فى الجيزة، ضمن قضية "أحداث عنف العمرانية"، لجلسة 4 أغسطس المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه لدواع أمنية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية، أنهم ارتكبوا أعمال عنف فى شهر ديسمبر من العام 2013، وانضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات.
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