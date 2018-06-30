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السبت، 30 يونيو 2018 09:46 ص
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"بى آى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

السبت، 30 يونيو 2018 09:26 ص
"بى آى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 2265.5 ألف ورقة بقيمة قدرها 2174.7 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة أن شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 19000 ألف ورقة، بقيمة قدرها 870 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة أم بى للهندسة، بحجم تداول بلغ 636.2 ألف ورقة، وبقيمة 536.2 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات ويوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.3 ألف ورقة بقيمة 4.6 ألف جنيه للأولى، 0.2 ألف ورقة مالية 1.1 ألف جنيه للثانية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 7016 ألف ورقة مالية بقيمة 5609 ألف جنيه من خلال تنفيذ 886 عملية.
 

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