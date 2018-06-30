بعد قليل.. النطق بالحكم على بديع و738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب

تنطق بعد قليل الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بحكمها فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية".

وشهد محيط قاعة المحكمة، استنفارا أمنيا، فيما خضع المتجهين لقاعة المحكمة لإجراءات تفتيش مشددة، وفيما تم وضع صفين من عساكر الأمن المركزى بقاعة المحكمة لمنع أى تجاوزات عقب النطق بالحكم.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.