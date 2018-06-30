انتشار حريق فى شمال إنجلترا.. والسلطات: حادث كبير

(رويترز)

اتسع نطاق الحرائق التى اندلعت فى إحدى مناطق البرارى الواقعة خارج مدينة مانشستر فى شمال انجلترا اليوم السبت، مما دفع السلطات إلى إعلانها حادثا كبيرا.

وتسبب الطقس الحار والرياح خلال الأسبوع الماضى فى اندلاع حرائق فى أجزاء من الريف بشمال إنجلترا، فى واقعة غير مسبوقة فى التاريخ الحديث بمنطقة تشتهر بطقسها المطير.

وقالت شرطة مانشستر فى بيان إنه "جرى الإعلان عن حادث كبير" مشيرة إلى منطقة تقع على بعد نحو 12 ميلا إلى شمال غرب المدينة.

وقالت إدارة خدمات الإنقاذ والإطفاء فى منطقة مانشستر إن نحو 120 فردا يكافحون حرائق الغابات فى سبع مناطق، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.