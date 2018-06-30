انتخاب كيونيو ميكوريا أمينا عاما لمنظمة الجمارك العالمية للمرة الثالثة

أعلنت اليوم نتائج الانتخابات على منصب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، حيث فاز السيد كيونيو ميكوريا بمنصب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية WCO) World Customs Organization) وذلك للمرة الثالثة على التوالى ولمدة 5 سنوات قادمة.

واختتمت مساء اليوم بمدينة بروكسل البلجيكية فعاليات الجلسة رقم 132 لمجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية فى بروكسل بحضور وفد الجمارك المصرية برئاسة الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك وعضوية الاستاذ أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفنى والأستاذة افتخار خلف رئيس قسم الترجمة والتى أقيمت خلال الفترة من 28-30 يونية 2018 بمشاركة 172 دولة من الدول الأعضاء.

خلال الجلسات تم اعتماد محاضر الاجتماعات رقم 129 و130 و131 لمجلس التعاون الجمركى.

كما قام كيونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية بعرض تقرير عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس التعاون الجمركى للعامين 2016 /2017 والتحديات والفرص المتعلقة بمجالات تيسير التجارة والتجارة الالكترونية الخاصة ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتعاون بين الجمارك والضرائب وإطار عمل المعايير( safe ) وتأمين الطيران وقياس الآداء واتفاقية كيوتو المعدلة والتى بلغ عدد أعضائها 114 عضوا.

وطلب أمين عام المجلس من الدول الأعضاء إبداء الملاحظات والتصديق على قرارات جلسة لجنة السياسات العامة رقم 79.

وقدم الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشكر للمجهود الذى قام به فريق العمل الخاص بإضافة اللغة العربية إلى لغات المنظمة من خلال المشروع التجريبى الذى يستمر لمدة عامين وكذا للجنة الفنية للنظام المنسق على التوصية الخاصة بتطبيق البند 24 03 على التبغ طبقا للرأى الذى تبنته الجمارك المصرية.

كما أبدى ملاحظة خاصة بالتدفقات المالية غير المشروعة والجزء الجمركى المتعلق بالفواتير المتدنية.

وأشار لتواصل الجمارك المصرية مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص من خلال اتفاقيات مساعدات إدارية للتحقق من القيمة الصحيحة وقيام السلطات المصرية المختصة بإنشاء وحدة غسيل أموال فى مصر.

وتقدم كيونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية بالشكر للوفد المصرى على الملاحظة مشيرا لضرورة التعاون مع القطاع الخاص

كما أكد على امتنانه وشكره وتقديره نيابة عن أعضاء المنظمة للحضارة المصرية العريقة والجهود العظيمة والحفاوة وكرم الضيافة التى قدمتها مصر خلال استضافة فعاليات جلسة لجنة السياسات رقم 78 بمدينة الأقصر خلال ديسمبر 2017.

وبعد مناقشات ومداولات متعددة من وفود وأعضاء المنظمة تم اعتماد المجلس توصيات وقرارات جلسة لجنة السياسات رقم 78 كما تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للسنوات من 2016 حتى 2019 والنظر فى وضع الخطة الاستراتيجية الجديدة 2019 حتى 2022 والمقترح الخاص إنشاء فريق عمل جديد بمشاركة القطاع الخاص فى مجال قياس الأداء وله الصلاحيات فى التعديل والتطوير

وتم عرض العديد من التقارير الفنية والمالية ومنها تقرير مدير إدارة شئون التعريفات والتجارة بالمنظمة عن أعمال اللجنة الفنية المعنية بقواعد المنشأ ولجنة التقييم الجمركى ولجنة النظام المنسق وتقرير مقدم من لجنة بناء القدرات واللجنة الفرعية للنزاهة وتم الإشادة بالعرض التقديمى للوفد المصرى فى مجال النزاهة.

ودارت مناقشات حول طلب انضمام كوسوفو للمنظمة وتم تشكيل فريق عمل من 12 عضوا من أقاليم المنظمة الستة هى مصر والسعودية والصين والهند وأمريكا والبرازيل وروسيا وانجلترا وأنجولا وزيمبابوى ونيجريا وجنوب أفريقيا.

ثم بدأت العروض التقديمية الخاصة من قبل المرشحين لمنصب أمين عام منظمة الجمارك العالمية وجرى التصويت على الانتخابات.

وأسفرت النتيجة عن فوز المرشح اليابانى السيد كيونيو ميكوريا بمنصب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وذلك للمرة الثالثة على التوالى ولمدة 5 سنوات قادمة حيث حصل على 99 صوتا وحصلت منافسته المرشحة الإسبانية السيده بيلارا جيرادو على 71 صوتا من إجمالى الأصوات الحاضرة وعددها 172 صوتا و2 صوت باطل وامتناع دولة واحدة عن التصويت.

كما فازت البحرين بمنصب النائب الإقليمى لرئيس المنظمة لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا وفازت مصر والسعودية بعضوية لجنة السياسات كممثلين لإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا فى اللجنة لفترة انتخابية جديدة.

وتقدم الدكتور جمال عبد العظيم بالتهنئة لكيونيو ميكوريا الفائز بمنصب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية للخمس سنوات القادمة وأهدى لسيادته درع الجمارك المصرية كهدية تذكارية تقديرا لسيادته وتعبيرا عن حسن العلاقة والصداقة التى تربط بين مصر واليابان وأشاد بحسن إدارته لجلسات الدورة الجديدة لمجلس المنظمة وبالتعاون بين الجمارك المصرية ومنظمة الجمارك العالمية وقدم له الدعوة لزيارة مصر.

فى ذات الوقت تقدم كونيو ميكوريا بالشكر لسيادته مبديا سعادته بهذا التكريم وأعرب عن استعداده للتعاون مع الجمارك المصرية وتقديم الدعم الكامل لها مشيدا بالمشاركات المصرية الفعالة والقوية فى أعمال المنظمة.

كما قدم الدكتور جمال عبدالعظيم درع الجمارك المصرية كهدية تذكارية أيضا لـ إنريكى كانون من أوجواى والذى تم انتخابه رئيس لمجلس التعاون الجمركى لمدة عام.

وقدم الدكتور جمال عبدالعظيم درع الجمارك المصرية كهدية تذكارية للمرشحة الأسبانية السيدة بيلارا جيرادو كتعبير عن قوة ومتانة العلاقة بين مصر وأسبانيا.

وتم تحديد موعد ومكان الجلسة القادمة فى 3 ديسمبر 2019 بمدينة مومباى الهندية.

وعلى هامش هذه الاجتماعات التقى الدكتور جمال عبدالعظيم ووفد الجمارك المصرية مع رئيس الوفد البلجيكى فى حضور شريف عرفان الملحق التجارى المصرى ببروكسل وتم مناقشة موضوع التحقق الخاص بشهادات اليورو 1 وتوضيح أن هناك مشكلة فى التأخير فى الرد أو عدم الرد نهائيا على طلبات التحقق التى أرسلتها الجمارك المصرية وتم الاتفاق مع الاستاذ شريف عرفان الملحق التجارى المصرى ببروكسل على التواصل مع الإتحاد الأوربى بهذا الخصوص.

ووجه الدكتور جمال عبدالعظيم الشكر للجهود التى قام بها يحى الواثق بالله الوزير المفوض التجارى ببروكسل وشريف عرفان الملحق التجارى المصرى لما بذلوه من جهود لحل هذه المشكلة وتسهيل أعمال الوفد المصرى ومهمته، ومن المقرر أن يعود وفد الجمارك المصرية للقاهرة مساء الغد.