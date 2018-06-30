النيابة تأمر بسرعة ضبط تاجر مخدرات ساعده أقاربه فى الهرب بكرداسة

كتب سليم على

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بسرعة ضبط واحضار تاجر مخدرات ساعده أقاربه فى الهروب من رجال الشرطة خلال عملية ضبطه.

وكشفت تحقيقات على عادل وكيل أول النيابة، تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا يفيد بوجود تاجر مخدرات يقوم ببيعها فى وضوح النهار لرواده فى دائرة القسم، وبتشكيل قوة أمنية لضبطه فوجئوا عند وصولهم قيام المتهم باطلاق أعيرة نارية عليهم، وتدخل عدد من أقاربه لمنع القوات من الدخول والقبض عليه حتى تمكن من الهرب.

وأشارت التحقيقات، إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 3 أشخاص من عائلة تاجر المخدرات، وتم تسليمهم للنيابة التى أمرت بحبسهم على 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم مقاومة السلطات وتسهيل تهريب مسجل خطر.