المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى يوصى باستضافة مصر مركز إعادة الإعمار

شاركت مصر علي مدار يومي 27 و 28 يونيو الجاري فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بوفد برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، وعضوية السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الأفريقية والسفير أبو بكر حفنى مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزراء الخارجية الأفارقة اعتمدوا مشروع ميزانية الاتحاد الأفريقى لعام 2019، بانخافض بلغ 12% مقارنة بميزانية العام الماضى، حيث أكدت مصر على ضرورة ضبط وترشيد الميزانية وتوجيه الإنفاق للمشروعات ذات الأولوية للقارة الأفريقية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للشعوب الافريقية، كما طالبت مفوضية الاتحاد الافريقي بضرورة مراعاة تطبيق أعلى معايير المحاسبة المالية وإجراء المراجعات الحسابية لكافة أنشطة المفوضية ومؤسسات الاتحاد بما يضمن ترشيد وحسن الإنفاق وتوجيهه لخدمة أهداف أجندة القارة التنموية 2063.

وأضاف بأن مصر شددت فى الاجتماعات على أهمية مواصلة عملية الإصلاح المالى والإدارى الجارية لمؤسسات الاتحاد الأفريقى تحت قيادة الدول الأعضاء وبما يحقق المصالح العليا للقارة الأفريقية.

وذكر السفير أبو زيد، أن الوزراء الأفارقة وافقوا أيضا على عرض مصر لاستضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، مشيرا إلي أن المركز يعتبر أحد أهم أعمدة منظومة السلم والأمن الأفريقية، ويمثل أهمية متزايدة على ضوء حالة السلم والأمن فى القارة الأفريقية والحاجة الماسة لمعالجة جذور النزاعات والحيلولة دون انتكاس الدول الخارجة من نزاعات فى الفوضى مجدداً، وهى كلها مجالات تتمتع فيها مصر بمزايا وإمكانيات كبيرة وخبرات متراكمة ستحرص على تسخيرها لخدمة الأشقاء الأفارقة.

كما انتخب الوزراء الدكتورة عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة لفترة ولاية جديدة فى اللجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل. وانضمت مصر لمجلس المراجعة الخارجية للاتحاد الأفريقى باعتبارها واحدة من أكبر الدول إسهاما فى الميزانية، وهو المجلس الذى يتولى إعداد مراجعة مستقلة سنوية لحسابات المفوضية الأفريقية وكافة أجهزة الاتحاد الأفريقى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه قد سبق اجتماعات مجلس وزراء الخارجية الأفارقة عدة اجتماعات وزراية شاركت فيها مصر، من بينها اجتماعات لجنة وزراء المالية الـ15 التى عقدت يوم 27 يونيو وشارك فيها الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، وناقشت بشكل مفصل مشروع ميزانية الاتحاد الافريقي لعام 2019 ومراجعة الاداء المالي للاتحاد ومفوضية الاتحاد الافريقي، إلى جانب اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بتحديد مساهمات الدول الاعضاء فى الاتحاد، واللجنة الوزراية المعنية بالترشيحات الأفريقية فى المنظمات الدولية، واجتماع وزارى لمجلس السلم والأمن الأفريقى يوم 27 حول حالة السلم والأمن فى منطقة الساحل الأفريقى وقضايا الهجرة واللجوء فى القارة الأفريقية.