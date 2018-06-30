المؤتمر العلمى الدولى للميكروبيولوجى يوصى بحصر مشكلات الصناعة البيئية

كتبت آية دعبس

أوصى المؤتمر العلمى الدولى المصرى الكندى الأول، والمعنى بميكروبيولوجيا البيئة والنظم البيئية، والذى تم عقده فى مدينة الإسكندرية برعاية نقابة العلميين، بتكليف لجنة من نقابة المهن العلمية لحصر مشكلات القطاع الصناعى والبيئى العلمية، لتكون موضوعات بحوث ماجستير ودكتوراه تمول من صندوق لدعم الأبحاث من الشركات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتركيز على أن تكون البحوث ذات تأثير اقتصادى، من خلال الجامعات من أجل تكنولوجيا منخفضة التكاليف، وقابلة للتطبيق فى إطار خطة الدولة.

وتضمنت توصيات المؤتمر أيضا، إنشاء مجلة مصرية علمية ذات تخصص دقيق وتُحكم دولياً لترقى للمجلات العلمية الدولية، والاهتمام بالأبحاث المشتركة المتكاملة لتحقيق هدف قابل للتطبيق، وإتاحة الأبحاث التي لها مردود اقتصادي وبيئي إلى الجهات المعنية لتطبيقها، وإنشاء لجنة للتسويق العلمي للأبحاث، وعمل مسابقة لتشجيع البحث العلمي للطلاب وصغار الباحثين من كافة المراحل التعليمة، وتعزيز دعم الأنشطة العلمية بمؤتمرات تسمح بالنشر الدولي والاستفادة من البحوث والرقي بالمستوى العلمي بمصر، وتجهيز معرض دولي سنوي على هامش المؤتمر لعرض الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة وتكون إيراداته لدعم البحث العلمي والاختراعات الجديدة.