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اللاجئون السوريون بلبنان يعودون إلى بلادهم من بلدة عرسال

السبت، 30 يونيو 2018 06:30 م
اللاجئون السوريون بلبنان يعودون إلى بلادهم من بلدة عرسال لاجئون - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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عادت قافلة من اللاجئين السوريين، اليوم السبت، إلى بلادهم من بلدة عرسال الحدودية شرق لبنان عبر معبر الزمرانى بين البلدين، وتم قبل التحرك التحقق من الأوراق الثبوتية للنازحين السوريين الذين شملتهم قافلة العودة، وقامت أجهزة الأمن اللبنانية بمرافقة القافلة باتجاه الحدود اللبنانية - السورية، تمهيدا لقيام السلطات السورية باستلامهم.

وكان المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم قد أعلن أن نحو 400 لاجىء سوري، يمثلون الدفعة الأولى من النازحين السوريين سيعودون إلى أراضيهم بسوريا، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق فى هذا الشأن المتعلق بالنازحين، مع مفوضية شئون اللاجئين، وتوجيه رسالة إليهم بتحمل المسئوليات اللازمة.

 

 


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