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القبض على 9 هاربين من الأحكام بينهم 3 هاربين من المؤبد فى الإسماعيلية

السبت، 30 يونيو 2018 03:54 م
القبض على 9 هاربين من الأحكام بينهم 3 هاربين من المؤبد فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام ومباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على 9 متهمين هاربين من الأحكام الجنائية بينهم 3 هاربين من المؤبد فى حملة أمنية لتنفيذ الأحكام.

 

وكان العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.ف.م"31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1891 لسنة 2013 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه" والمتهم "إسماعيل.ع.ز"35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق مطلوب التنفيذ عليه فى لجناية رقم 11313 لسنة 2017 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "محمود.ع.ال"39 عاما سائق ومقيم زفتى غربية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 826 لسنة 2018 جنايات مركز فايد والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

 

كما تم ضبط المتهم "جمعة.ع.م"32 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5371 لسنة 2017 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "استعمال قوة" والمتهم "إبراهيم.ال.ا"29 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6133 لسنة 2011 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه" والمتهم "ناصر.م.ا"32 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2458 لسنة 2013 جنايات قسم اول الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات" والمتهم "أحمد.ذ.م"35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3911 لسنة 2014 جنايات مركز الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"ضرب افضى إلى موت" والمتهم "محمود.ح.د"42 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3681 لسنة 2015 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"عاهة مستديمة" والمتهم "عمرو.ال.ا"32 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 915 لسنة 2013 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"سلاح وذخيرة".

 

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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