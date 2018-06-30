العمل الأفريقى المشترك يتصدر مباحثات موريتانية إثيوبية كينية

نواكشوط أ ش أ

jصدر العمل الأفريقى المشترك مباحثات أجراها وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيح أحمد، مع وزيرتى الخارجية الإثيوبية والكينية.

وقات الإذاعة الموريتانية إن وزير الخارجية استقبل مساء الجمعة بالمركز الدولى للمؤتمرات "المرابطون"، وزيرة الدولة فى الخارجية الاثيوبية السيدة هيريت زمن كاسا، وتناول اللقاء سبل تطوير العمل الأفريقى المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى صعيد متصل بحث وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيح أحمد، مساء الجمعة مع وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جيما تطوير العمل الافريقى المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجرى اللقاءان على هامش اجتماعات الدورة الـ 33 للمجلس التنفيذى لوزراء خارجية الاتحاد الافريقى المحضر للقمة الواحدة والثلاثون للاتحاد الافريقي.