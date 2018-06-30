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السبت، 30 يونيو 2018 01:31 م
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الصين تحارب تهرب الممثلين من الضرائب.. وتفرض قيودا على الأجور

السبت، 30 يونيو 2018 01:06 م
الصين تحارب تهرب الممثلين من الضرائب.. وتفرض قيودا على الأجور الممثلة الصينية فان بينج بينج
كتب: هانى محمد
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أعلنت السلطات الصينية عزمها وضع سقف لأجور الممثلين، كإجراء ضمن خطة تهدف لمكافحة "الجشع" والتهرب الضريبي، فى قطاع إنتاج الأفلام.

 

وقالت شبكة "BBC"، نقلا عن الحكومة الصينية، أنه وفقا للخطة سيتحدد أجر الممثلين، فى الأفلام والبرامج التليفزيونية الصينية، بما لا يزيد عن 4 % من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنتاج، وحاليا لا يمكن لكبار الممثلين أن يتقاضوا أكثر من 70 %، من إجمالى أجور العاملين.

 

يأتى ذلك عقب جدل حول أجور المشاهير، ومزاعم حول تهرب ضريبى فى مجال صناعة الأفلام، وجاء الإعلان عن هذا الإجراء فى بيان مشترك، لخمس هيئات حكومية صينية، من بينها وزارة الثقافة والسياحة، والهيئات المنظمة للإذاعة والتلفزيون وصناعة السينما.

 

ولم يحدد البيان لماذا تضيق الحكومة الخناق على أجور المشاهير الآن، لكنها تقول أن هناك حاجة للتعامل مع "الأجور بالغة الارتفاع" للممثلين، و"التهرب الضريبى وقضايا آخرى".


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