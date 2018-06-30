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السبت، 30 يونيو 2018 07:39 م
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السيطرة على حريق شب داخل حظيرة ماشية بالدقهلية

السبت، 30 يونيو 2018 05:51 م
السيطرة على حريق شب داخل حظيرة ماشية بالدقهلية حريق - صورة أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب داخل حظيرة مواشى بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة وإنقاذ الماشية.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من أهالى قرية منية سندوب، بنشوب حريق بحظيرة مواشى.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبد المعطى، مدير إدارة الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

 

 

وبالفحص تبين أن الحريق نشب فى حظيرة مواشى ملك "السيد.ا.ع"، نتيجة حدوث ماس كهربائى، فيما جرى وإنقاذ الماشية.

 

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

 


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