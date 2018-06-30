السيطرة على حريق بغرفة التدخين بمطار الكويت الدولى

(أ ش أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى ، اليوم السبت ، تعرض إحدى غرف التدخين الواقعة بين البوابتين 9 و10 فى مطار الكويت الدولى الى حريق ، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه دون وقوع أى إصابات.

وقال المتحدث الرسمى باسم الادارة سعد العتيبى - فى بيان صحفى - إن رجال الإدارة العامة للاطفاء الكويتية تعاملوا فورا مع الحادث ؛ حيث تم إخماد الحريق فى الحال ، مؤكدا عدم وجود أى أضرار بشرية.

وأوضح أن الحريق ناجم عن ماس كهربائى فى شفاطات إحدى غرف التدخين فى المطار ، مشيرا الى أنه تم إخلاء الركاب وفق إجراءات خطة الطوارئ ولم تتأثر حركة الطيران فى المطار بالطريق.