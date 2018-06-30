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السيطرة على حريق بغرفة التدخين بمطار الكويت الدولى

السبت، 30 يونيو 2018 10:30 م
السيطرة على حريق بغرفة التدخين بمطار الكويت الدولى مطار الكويت
(أ ش أ)
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى ، اليوم السبت ، تعرض إحدى غرف التدخين الواقعة بين البوابتين 9 و10 فى مطار الكويت الدولى الى حريق ، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه دون وقوع أى إصابات.

وقال المتحدث الرسمى باسم الادارة سعد العتيبى - فى بيان صحفى - إن رجال الإدارة العامة للاطفاء الكويتية تعاملوا فورا مع الحادث ؛ حيث تم إخماد الحريق فى الحال ، مؤكدا عدم وجود أى أضرار بشرية.

وأوضح أن الحريق ناجم عن ماس كهربائى فى شفاطات إحدى غرف التدخين فى المطار ، مشيرا الى أنه تم إخلاء الركاب وفق إجراءات خطة الطوارئ ولم تتأثر حركة الطيران فى المطار بالطريق.

 


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