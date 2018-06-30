السيسى: احتياطى النقد الأجنبى سجل أعلى معدل فى التاريخ ونستهدف نموا 7%

كتبت ريهام عبد الله

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه بدأ فى تنفيذ برنامج شامل مدروس بدقة للإصلاح الاقتصادى الوطنى، يستهدف وقف تردى الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نهضة اقتصادية من خلال إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وتوفير ملايين من فرص العمل لبناء بنية أساسية، التى لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة.

وقال السيسى فى كلمته للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، :"أننا نسير على الطريق الصحيح، فارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى من 15 مليار دولار، ليصل لأكثر من 44 مليار دولار، وهو المعدل الأعلى فى التاريخ، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2% منذ خمس سنوات، ليصل إلى 5.4% ، ونستهدف وصول هذا النمو المتسارع للسنوات القادمة ليصل لـ7 % وهو من شأنه تغيير وضع الحياة فى مصر بأكملها.