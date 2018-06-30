السفير الأمريكى فى إستونيا يعتزم الاستقالة نهاية يوليو

واشنطن (أ ش أ)

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن السفير الأمريكى فى إستونيا جيم ميلفيل أعلن نيته التقاعد بنهاية شهر يوليو القادم عقب 33 عاما من الخدمة العامة.

وأفادت تقارير السياسة الخارجية الأمريكية، حسبما ذكرت مجلة بولتيكو الأمريكية، اليوم السبت، بأن تقاعد ميلفيل ذو صلة بتعليقات "مثيرة للجدل" قالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن حلفاء الولايات المتحدة فى أوروبا.

يُشار إلى أن ميلفيل، الذى يخدم كسفير منذ عام 2015، هو ثالث سفير أمريكى يتقاعد خلال عام.