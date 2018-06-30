الداخلية: تسهيل إجراءات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات

كتب ــ محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام جوازات "حدائق القبة، دار السلام، العجوزة، دمياط"، وبديوان عام الإدارة بإدارات وأقسام (القنصليات ، الوثائق ، الإقامة ، الشئون القانونية ، المراقبة والتسجيل) ، عددا من المواطنين جميعهم من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات .. لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.