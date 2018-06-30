الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريقا هائلا بمعمل تحاليل طبية فى الشهداء

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل، شب داخل معمل تحاليل بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد نشوب حريق بمعمل الدلتا للتحاليل الطيبة بمدينة الشهداء دائرة المركز.

بانتقال قوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بمعمل تحاليل بالطابق الثانى، لعقار مكون من طابقين علي مساحة 90 متر تقريباً ورثة "م .ع. ا" يستأجره "ا. م.ع " 30 سنه، بكالوريوس علوم "شعبة كيمياء "ومقيم قرية ميت شهالة دائرة المركز لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات .

أسفر الحريق عن تلف جهاز التحليل الخاص بالمعمل و كمبيوتر بالطابعة، وبسؤال المستأجر رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ونفي الشبهه الجنائية تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3369 إداري مركز الشهداء لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

فى واقعة أخرى، تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد نشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية غمرين دائرة المركز . بالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، تم إخماد الحريق الذى نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب والبوص على مساحة 80 متر تقريباً ملك " م .ع. ع " 51 سنة، عامل زراعى ومقيم بذات الناحية، وامتد الحريق إلى حظيرة مجاورة لها مشيدة بذات المكونات ملك " ع. م. ع " 50سنة، سائق ومقيم بذات الناحية، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات بشرية. أسفر الحريق، عن احتراق مكونات الحظيرتين ونفوق 5 رؤوس ماشية، وإصابة 6 رؤوس ماشية ودابة بلفح نارى، وبسؤال مالكا الحظيرتين رجحا أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة، ونفيا الشبهة الجنائية . تم إخطار مديرية الطب البيطرى والتحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11 أحوال مركز منوف "لوقف القيد "كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة.

فى سياق آخر، تمكن قسم شرطة المسطحات بمنوف، بمحافظة المنوفية، من ضبط سيارة محملة بالإستاكوزا بدون ترخيص بدائرة المركز .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد بضبط السيارة رقم " ق ف ب 2146 نقل " ملك " ج .م. ر" 41سنه، سائق ومقيم 4 شارع فج النور مركز القناطر الخيرية قليوبية محملة بكمية حوالى 200 كجم من الإستاكوزا مخالفاً القانون رقم " 124" لسنة 1983م بشأن حظر نقل وتداول الأحياء البحرية "الاستاكوزا" بدون تصريح من الجهات المختصة.

تم عمل تقرير من الهيئة العامة للثروة السمكية بالمزاد العلنى لبيع تلك الكمية، وتوريد المبلغ لخزينة الهيئة، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10162 جنح مركز الباجور لسنة 2018م .