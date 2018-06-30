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الجيزة ترفع حالة الطوارئ فى احتفالات الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

السبت، 30 يونيو 2018 10:30 ص
الجيزة ترفع حالة الطوارئ فى احتفالات الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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رفعت محافظة الجيزة، حالة الطوارئ لها بكافة الأحياء والمدن والمراكز ، تزامنا مع احتفالات الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، إلى جانب المديريات المختلفة، ولمتابعة تأمين الاحتفالات للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة، كما تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات لتكون جاهزة لاستقبال أى حالات خلال 24 ساعة وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونية، لتلقى أى بلاغات أو حالات طوارئ.

وأكد نائب محافظ الجيزة اللواء علاء الهراس، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة وتيسير الحركة المرورية وتكثيف حملات النظافة، حفاظا على المظهر الجمالى، وتلافيا لوجود أى تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة، ووضع الأعلام على المبانى الحكومية احتفالاً بثورة 30 يونيه.

وأضاف الهراس، أن ثورة 30 يونية خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم من أجل استعادة هويته، وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، وخرج ليملأ ميادين مصر فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع وصنع أعظم ثورة قادت مصر كلها إلى بر الأمان من أجل النهوض بمستقبل أجيالنا القادمة.


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