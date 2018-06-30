الجارديان: اَلاف البريطانيين سينضمون لاحتجاج بشأن تمويل هيئة الخدمات الصحية

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ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن عشرات الاَلاف من البريطانيين سيطالبون بوضع حد بشأن عمليات التخفيضات على الخدمات العامة ووقف عمليات الخصخصة التى وُصفت بالمدمرة خلال مظاهرات مقررة بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لإنشاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وأشارت الصحيفة البريطانية - فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - إلى أن السياسيين والممثلين وقادة النقابات سيطالبون الحكومة خلال مظاهرة حاشدة وسط لندن بتقديم المزيد من التمويل النقدى للخدمات الصحية وسط مزاعم بأنها تعانى من نقص فى التمويل، ولفتت الجارديان، إلى أن الممرضات والأطباء وغيرهم من العاملين فى مجال الصحة سينضمون للمظاهرات المقررة يوم 5 يوليو المقبل والذى يوافق الذكرى الـ70 لإنشاء الهيئة.

ومن المقرر أن يلقى زعيم حزب العمال المعارض فى بريطانيا جيريمى كوربن خطابًا خلال المظاهرة، وكان قد أعلن أن هيئة الخدمات الصحية أول خدمة صحية شاملة فى العالم مبنية على مبدأ أن الرعاية الصحية يجب أن تكون متاحة للجميع على أساس الحاجة وليس فقط على المقدرة النقدية، واصفًا إياها بالانجاز الذى يُفتخر به، على الرغم من تحذيراته من أنها تحت ضغط شديد لدرجة أنها كانت على حافة الهاوية.

وكان قد تظاهر الآلاف وسط لندن فى شهر فبراير الماضى دعما لهيئة الخدمات الصحية الوطنية التى ترزح تحت ضغط الطلب فى فصل الشتاء، حيث تعانى الهيئة أزمة نقص فى الموظفين منذ أشهر وازدادت المسألة سوءا جراء انتشار الانفلونزا خلال الشتاء الماضى، وتعد مشكلة هيئة الخدمات الصحية غاية الحساسية ومثيرة للجدل وقد شكلت نقطة محورية فى حملة أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست) خلال استفتاء عام 2016.