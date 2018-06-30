video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: اَلاف البريطانيين سينضمون لاحتجاج بشأن تمويل هيئة الخدمات الصحية

السبت، 30 يونيو 2018 10:18 ص
الجارديان: اَلاف البريطانيين سينضمون لاحتجاج بشأن تمويل هيئة الخدمات الصحية مظاهرات فى بريطانيا - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن عشرات الاَلاف من البريطانيين سيطالبون بوضع حد بشأن عمليات التخفيضات على الخدمات العامة ووقف عمليات الخصخصة التى وُصفت بالمدمرة خلال مظاهرات مقررة بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لإنشاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وأشارت الصحيفة البريطانية - فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - إلى أن السياسيين والممثلين وقادة النقابات سيطالبون الحكومة خلال مظاهرة حاشدة وسط لندن بتقديم المزيد من التمويل النقدى للخدمات الصحية وسط مزاعم بأنها تعانى من نقص فى التمويل، ولفتت الجارديان، إلى أن الممرضات والأطباء وغيرهم من العاملين فى مجال الصحة سينضمون للمظاهرات المقررة يوم 5 يوليو المقبل والذى يوافق الذكرى الـ70 لإنشاء الهيئة.

ومن المقرر أن يلقى زعيم حزب العمال المعارض فى بريطانيا جيريمى كوربن خطابًا خلال المظاهرة، وكان قد أعلن أن هيئة الخدمات الصحية أول خدمة صحية شاملة فى العالم مبنية على مبدأ أن الرعاية الصحية يجب أن تكون متاحة للجميع على أساس الحاجة وليس فقط على المقدرة النقدية، واصفًا إياها بالانجاز الذى يُفتخر به، على الرغم من تحذيراته من أنها تحت ضغط شديد لدرجة أنها كانت على حافة الهاوية.

وكان قد تظاهر الآلاف وسط لندن فى شهر فبراير الماضى دعما لهيئة الخدمات الصحية الوطنية التى ترزح تحت ضغط الطلب فى فصل الشتاء، حيث تعانى الهيئة أزمة نقص فى الموظفين منذ أشهر وازدادت المسألة سوءا جراء انتشار الانفلونزا خلال الشتاء الماضى، وتعد مشكلة هيئة الخدمات الصحية غاية الحساسية ومثيرة للجدل وقد شكلت نقطة محورية فى حملة أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست) خلال استفتاء عام 2016.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يوجه "نداء اخيرا" إلى بريطانيا للتوصل إلى اتفاق حول "بريكست"

ماى تقر بوجوب تسريع محادثات بريكست وسط تحذيرات الاتحاد الأوروبى

قطار "بريكست" يدهس الجميع.. وإليزابيث تكتب سطر النهاية فى "الطلاق الأوروبى".. شبح الخسائر يخيم على لندن.. 860ألف عامل بقطاع السيارات مهددون بالبطالة.. إيرباص تلوح بالمغادرة.. وتوقعات بتراجع ضخم فى كافة الواردات

صدور قانون بريكست بعد توقيع الملكة إليزابيث الثانية

آلاف المواطنين يتظاهرون فى لندن للمطالبة بتصويت ثان حول بريكست - صور

وزير خارجية بريطانيا يحذر من بريكست "بلا نهاية"

الجارديان: توقعات بمشاركة الآلاف من البريطانيين فى مظاهرة مناهضة لـ"بريكست"

اخبار عالمية

الخدمات الصحية ببريطانيا

قانون بريكست

الاتحاد الاوروبى

الحكومة البريطانية

مظاهرات فى بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم




لا تفوتك
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة