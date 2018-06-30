التعليم: الإطلاع على أراء مقدرى درجات الثانوية هدفه إنصاف الطلاب فى الدرجات

أكد أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم الفنى، أن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أحال كلًا من اللجنة الفنية لمادتى الأحياء والكيمياء، والإحصاء مكفوفين، وكيمياء المتفوقين (STEM) للتحقيق، بسبب عدم المراجعة الدقيقة لنموذج الإجابة قبل توزيعه على المقدرين.

وقال حجازى:" ما نفعله حاليًا من عقد اجتماعات مع اللجنة الفنية ومستشار المادة والإطلاع على آراء مقدرى الدرجات للمادة مع أول يوم تصحيح للعينة العشوائية لكل مادة يعد ظاهرة صحية الهدف منها إنصاف الطلاب والأخذ بروح الإجابة."

وأضاف حجازى:"ما نقوم به من تعديلات، هو إضافة بدائل للإجابة فى الأسئلة لإنصاف الطلبة، كما أن هدفنا هو الصالح العام للطلاب وإنصافهم فى تقدير الدرجات فقط لا غير."