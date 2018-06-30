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"البنتاجون" يجرى تقييما لتكاليف سحب قوات أمريكية من ألمانيا

السبت، 30 يونيو 2018 08:49 ص
"البنتاجون" يجرى تقييما لتكاليف سحب قوات أمريكية من ألمانيا وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
أ ش أ
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أفادت تقارير إعلامية، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تجرى تقييما لتكاليف سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا.

وأشارت التقارير، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يدرس عدة خيارات فى هذا الشأن بينها نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا، وفى هذا الصدد، قال مسئولون أمريكيون، إن التقييم الذى تجريه وزارة الدفاع الأمريكية لا يزال يبحث على مستوى داخلى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد بعث رسالة إلى 7 من دول الحلف، بينها ألمانيا، لتذكيرها بالتزامها تخصيص 2% من إجمالى ناتجها القومى للإنفاق العسكرى بحلول عام 2024، وينتقد ترامب بانتظام الميزانية، التى تخصصها الدول الأوروبية فى الحلف للنفقات العسكرية، ويعتبرها غير كافية.

 

 

 


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