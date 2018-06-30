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البرلمان العراقى يطالب المفوضية بضرورة إقناع المجتمع الدولى بنزاهة الانتخابات

السبت، 30 يونيو 2018 09:15 ص
البرلمان العراقى يطالب المفوضية بضرورة إقناع المجتمع الدولى بنزاهة الانتخابات سليم الجبورى رئيس البرلمان العراقى
أ ش أ
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طالب مجلس النواب العراقى القضاة المنتدبين فى مفوضية الانتخابات بضرورة إقناع المجتمع الدولى والشعب العراقى بنزاهة الانتخابات عبر الأخذ بجميع الطعون والشكاوى المقدمة بشأن عملية الاقتراع قبل المصادقة على النتائج النهائية.

وقال النائب العراقى جواد البولانى - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى، اليوم السبت - إن "السلطة القضائية مطالبة هى ومجلس المفوضية الآن بضرورة إقناع المجتمع الدولى والقوى السياسية بأن هذه العملية سليمة، ولا يوجد بها تزوير".

ومن جانبه، قال رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، إن "مجلس النواب يتمنى من مفوضية الانتخابات والقضاة المعنيين مراعاة الطعون وعمليات العد والفرز، وأن تتم عملية الانتهاء من هذه المرحلة إلى النتائج المرضية والمقنعة والحقيقية"، وكان الجبورى قد أعلن أن مرحلة العد والفرز اليدوى لنتائج الانتخابات ستبدأ الأسبوع المقبل، داعيا المفوضية للقيام بإجراءاتها، وأخذ جميع الطعون بعين الاعتبار للوصول إلى نتائج يمكن مصادقتها.


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