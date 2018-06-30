البترول: مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية مهتمة بتمويل مشروعات القطاع

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بلويس تايلور الرئيس التنفيذى لمؤسسة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة فى ظل الروابط المتميزة بين البلدين وتشجيع عمليات التمويل للمشروعات الجديدة فى قطاع البترول المصرى.

وشهد اللقاء، بحسب بيان صحفى اليوم السبت، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول المصرى، والتى تعكس النمو المستمر فى الصناعة البترولية فى مصر بمختلف أنشطتها، فضلاً عن استعراض مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها حالياً بكل من القاهرة والأسكندرية والسويس وأسيوط بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير وتحسين جودة المنتجات البترولية.

وأبدى الرئيس التنفيذى لمؤسسة تمويل الصادرات، اهتمامه بمساهمة المؤسسة فى تمويل هذه المشروعات التى تعد فرصاً متميزة للتعاون المشترك وإتاحة التمويل، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع الطموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والذى يعد تحسين وتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع البترول أحد أهم أهدافه بما يسهم فى تشجيع مؤسسات التمويل العالمية الكبرى على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجانب المصرى .

وأكد المهندس طارق الملا، أن تنامى وزيادة الاستثمارات فى قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة والنجاح فى تنفيذ مشروعات كبرى يعكس نجاح الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى وتحقيق نتائج إيجابية ساهمت بقوة فى تحسين مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة.

وأضاف الملا، أن الحكومة تدعم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الجديدة والاستثمارات بمجالات الطاقة والبترول بما يسهم فى تنفيذ الخطط التنموية للدولة بنجاح.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذى لمؤسسة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة، أن المؤسسة مهتمة بتعزيز التعاون مع مصر خاصة مع توافر العديد من الفرص الجاذبة ولاسيما فى مجالات صناعة البترول والتكرير والبتروكيماويات لافتاً إلى أن تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية ساهم فى تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل للمشروعات الجديدة.